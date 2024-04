Η φανέλα του Στέφεν Κάρι συνεχίζει να είναι εκείνη με τις περισσότερες πωλήσεις, στην πέμπτη θέση αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Regular Season του NBA έχει φτάσει εδώ και μερικές ημέρες στο τέλος της, ενώ τα τελευταία παιχνίδια των Play In είναι έτοιμα να δώσουν την τελική μορφή στα Play Off του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με το επίσημο κατάστημα της διοργάνωσης, η φανέλα με τις περισσότερες πωλήσεις τη φετινή σεζόν, ήταν αυτή τη Στέφεν Κάρι, με εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο που για μία ακόμη χρονιά έκανε πολλές ηγετικές εμφανίσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, βρίσκεται στην 5η θέση. Ο συμπαίκτης τους Ντέμιαν Λίλαρντ καταλαμβάνει την 9η ενώ ο Βίκτρο Γουενμπανιάμα έχει ξεπεράσει τον Έλληνα σταρ των «ελαφιών» κατά μία, βρισκόμενος στην 4η.

Τη φετινή σεζόν, ο Αντετοκούνμπο, είχε κατά μέσο όρο από 30,4 πόντους ενώ παράλληλα μάζευε 11,5 ριμπάουντ και μοίραζε 6,5 ασίστ με 35,2 λεπτά εντός παρκέ, σε 73 συνολικά παιχνίδια.

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2023-24 season! pic.twitter.com/MPgUcYatdi