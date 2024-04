Ο Γκρέισον Άλεν συμφώνησε σε επέκταση του συμβολαίου του μέχρι τη σεζόν 2027-2028, έναντι 70 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γκρέισον Άλεν βρέθηκε στο Φοίνιξ μέσω της τριπλής ανταλλαγής που έφερε τον Ντέμιαν Λίλαρντ στο Μιλγουόκι. Στην πρώτη του σεζόν με τους Σανς ο άλλοτε γκαρντ των Τζαζ, των Μπακς και των Γκρίζλις μέτρησε 13.5 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, με 49.9% στα εντός παιδιάς και 46.1% στα τρίποντα.

Και έγινε ένα πολύτιμο μέρος της ομάδας των Σανς, ένας... χαμάλης πολυτελείας, με δεδομένο ότι στο Φοίνιξ υποχρεώθηκαν να αδειάσουν τον πάγκο τους, για να μπορέσουν να συνθέσουν την τριάδα των Μπούκερ - Ντουράντ - Μπιλ.

Οι Σανς επέκτειναν το συμβόλαιο του Άλεν μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-2028, με τον ίδιο να κερδίζει 70 εκατομμύρια δολάρια.

Phoenix Suns guard Grayson Allen has agreed to a four-year, near $70 million contract extension through 2027-28, sources tell @TheAthletic @Stadium. Allen has had a breakout first season in Phoenix, averaging 13.5 points, 3.9 rebounds, 3 assists, 49.9% from field, 46.1% from 3. pic.twitter.com/BO6CBSmN6B