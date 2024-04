Οι Μιλγουόκι Μπακς μπορούν να τερματίσουν από 2οι έως 4οι, ανάλογα με το αποτέλεσμά τους στο Ορλάντο στην τελευταία ημέρα της κανονικής περιόδου του NBA.

Το NBA ρίχνει απόψε αυλαία στην κανονική περίοδο και άπαντες περιμένουν να μάθουν τα ματσαρίσματα στα play off αλλά και πώς θα διαμορφωθεί το play in σε Ανατολή και Δύση.

Αντίστοιχα οι Μπακς περιμένουν να δουν αν θα τερματίσουν στη 2η θέση ή όχι, κάτι που εν πολλοίς εξαρτάται από το δικό τους παιχνίδι απέναντι στους Μάτζικ, που διεξάγεται στο Ορλάντο (20:00, Live στο Gazzetta).

Τα «Ελάφια» θυμίζουμε δεν έχουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη διάθεσή τους και παίζουν τα... ρέστα τους για τη 2η θέση, που δεν είναι απίθανο να μην τη θέλουν βέβαια, μιας και από το play in μπορεί να προκύψει αντίπαλος που δε θέλουν. Όπως για παράδειγμα οι Χιτ ή με λιγότερες πιθανότητες οι Σίξερς, που έχουν σκαρφαλώσει και αυτοί στις 46 νίκες.

Αυτήν την ώρα οι Μπακς βρίσκονται στη 2η θέση, μαζί με τους Νικς με ρεκόρ 49-32. Και θα τερματίσουν εκεί με νίκη, οτιδήποτε και να συμβεί στα υπόλοιπα παιχνίδια.

Ωστόσο αν ηττηθούν στο Ορλάντο, μονάχα ένας συνδυασμός τους βγάζει δεύτερους. Αυτός της νίκης των Μπουλς επί των Νικς και των Χόρνετς επί των Καβαλίερς. Υπάρχουν άλλα τρία σενάρια σε περίπτωση ήττας τους που τους φέρνουν από τρίτους ως τέταρτους και τότε δεν είναι απίθανο να παίξουν με τους Μάτζικ ή τους Πέισερς.

*Δεν μπορούν να τερματίσουν χαμηλότερα από 4οι, ούτε παραπάνω από 2οι

The East:



- ORL, IND, PHI tied record-wise

- CLE wins and clinches top-5 seed

- MIA wins and trails #5-#7 by 1 game



