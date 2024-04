O Mάικ Μαλόουν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κόντρα στους Κλίπερς.

Οι Κλίπερς επικράτησαν των Νάγκετς και συνεχίζουν να μάχονται για την 4η θέση της Δύσης. Το ματς είχε ένταση και ο προπονητής του Ντένβερ δεν μπόρεσε να μείνει ήρεμος, κάτι που στοίχισε στην αποβολή του. Ο Μάικ Μαλόουν διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ του Ζούμπατς πάνω στον Πόρτερ και... τρελάθηκε με τους διαιτητές. Φυσικά αποβλήθηκε, αλλά συνέχισε να διαμαρτύρεται σε έξαλλη κατάσταση.

Δείτε τι έγινε

Mike Malone was HEATED after this ejection 😳 pic.twitter.com/ceajgzKold