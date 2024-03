Ο Μαλίκ Μονκ των Σακραμέντο Κινγκς θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες και θα αγωνιστεί ξανά στη σεζόν μόνο αν οι Κινγκς φτάσουν μακριά στα play off.

Ισχυρό πλήγμα για τους Σακραμέντο Κινγκς. Ο Μαλίκ Μονκ, ένας από τους πιο βελτιωμένους παίκτες της φετινής σεζόν, θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες, αφού οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ζημιά στους συνδέσμους του δεξιού γονάτου.

Η κανονική περίοδος έχει ακόμα 15 ημέρες, ενώ τα play in όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Κινγκς διεξάγονται από τις 16 έως τις 19 Απριλίου.

Malik Monk went to the Kings' locker room after this collision with Luka Dončić pic.twitter.com/24JzYM4bk5