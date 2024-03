Νέο πρόβλημα τραυματισμού στους Σακραμέντο Κινγκς που είδαν τον Μαλίκ Μονκ να αποχωρεί από το ματς με τους Μάβερικς ως τραυματίας.

Οι Σκαραμέντο Κινγκς υποδέχτηκαν τους Ντάλας Μάβερικς, σε ένα ματς όπου οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 107-100.

Σε μία από τις επιθέσεις του Λούκα Ντόντσιτς, ο Σλοβένος σταρ έπεσε άθελά του πάνω στον Μαλίκ Μονκ, πλακώνοντας το πόδι του παίκτη των γηπεδούχων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει ως τραυματίας από το παρκέ.

Ακόμα δεν έχει βγει κάποια επίσημη ενημέρωση, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν στις ΗΠΑ, υπάρχει φόβος πως ο 26χρονος γκαρντ έχει θέμα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, κάτι το οποίο έιναι ικανό να τον κρατήσω για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τη δράση και την προσπάθεια των Κινγκς για τα Playoffs.

Malik Monk went to the Kings' locker room after this collision with Luka Dončić pic.twitter.com/24JzYM4bk5