Ο Ντρέιμοντ Γκριν αυτή τη φορά πήγε να χτυπήσει τον Γκραντ Γουίλιαμς των Σάρλοτ Χόρνετς.

Έχει αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά παράδοση, σε κάθε παιχνίδι των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ο Ντρέιμοντ Γκριν να είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα για κάτι το οποίο έκανε μέσα στο παρκέ.

Αυτή τη φορά μπορεί να μην ενεπλάκη σε περιστατικό με μπουνιές όπως συνηθίζει, ωστόσο έριξε μία κλωτσιά στα γεννητικά όργανα του Γκραντ Γουίλιαμς ο οποίος τον μάρκαρε. Το συμβάν δεν απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς και οι δύο οι παίκτες αποφάσισαν να σταματήσουν σχεδόν αμέσως.

Draymond tried to kick Grant Williams in the balls 😭 pic.twitter.com/EbukwO3ZTj