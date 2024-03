Μπέβερλι για τον Αντετοκούνμπο: «Όχι φίλε, δεν θα αποσυρθείς αν πάρεις πρωτάθλημα, θα θέλεις και άλλο» (vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αποφάσισε να μοιραστεί μία ιστορία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρά την... απαγόρευση ιστοριών που του έχει επιβάλλει ο Greek Freak.

O Πάτρικ Μπέβερλι μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στο παρκέ και μπροστά από ένα μικρόφωνο. Το podcast του διαθέτει μπόλικες αποκλειστικότητες, συνήθως με τον ίδιο εμπλεκόμενο.

Εκεί έδωσε την είδηση της ανταλλαγής στους Μπακς, εκεί το γεγονός ότι μπορεί να χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν. Ωστόσο, θέλησε να μοιραστεί και μία ιστορία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τη μοναδική όπως είπε, αφού ο Γιάννης του έχει ζητήσει να μην μιλάει γι' αυτόν στο podcast!

«Είμαστε στο λεωφορείο. Δεν έχω κερδίσει ένα πρωτάθλημα στην καριέρα μου. Και ήταν σαν να περίμενε να του το πω. "Πως σε κάνει να αισθάνεσαι;"., ήταν η ερώτηση μου. "Είναι μία απελευθέρωση Πατ, από όλα. Όλα όσα έχεις δουλέψει σε όλη σου τη ζωή, γι' αυτή τη στιγμή. Μόλις το γευτείς είναι δύσκολο να το... σκοτώσεις. Γιατί αυτό το συναίσθημα έχει... ταξιδέψει παντού, σε μέρη που δεν έχει πάει κανείς.

Μου είπε ότι αυτό το πράγμα τον έκανε να ανατριχιάσει. Εγώ του απάντησα ότι δεν ξέρω πως θα με κάνει να αισθανθώ. Μπορεί να πω "γ@μ.. τα, να σηκώσω το μεσαίο μου δάκτυλο σε όλους και να πω "άντε γ@μ..., αποσύρομαι, πήρα το πρωτάθλημα". Και ο Giannis μου απάντησε ότι, "όχι, δεν θα το κάνεις. Όχι εσύ. Θα θέλεις να το κάνεις ξανά Πατ"», με τον Μπέβερλι να προσπαθεί να μιμηθεί τη φωνή του Αντετοκούνμπο.

Giannis Antetokounmpo explained to @patbev21 what it was like to win a chip… WE NEED THAT THIS SZN 🏆 pic.twitter.com/jJwB2LJxnC