Ο Μίντλετον «τρελάθηκε» με τον ΝτοκΡίβερς που ήθελε να τον κάνει αλλαγή: «Άσε με για το triple double» (vid)

Ο Κρις Μίντλετον μπορεί να έκανε triple double στη νίκη των Μπακς επί των Θάντερ, αλλά λίγο έλειψε να του το... στερήσει ο προπονητής της ομάδας.

Συγκεκριμένα και ενώ απέμεναν 3:50 για το τέλος του αγώνα με το σκορ να ήταν στο 107-86 υπέρ των Μιλγουόκι Μπακς, ο Γκλεν ΝτοκΡίβερς κάλεσε τάιμ άουτ.

Εκείνη τη στιγμή είπε στον Πάτρικ Μπέβερλι να περάσει στο παρκέ αντί του Κρις Μίντλετον, κάτι που προκάλεσε την... αντίδραση του παίκτη των Μπακς καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή είχε «γράψει» στην στατιστική του 9 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Αμέσως γύρισε προς τη μεριά του προπονητή των Μπακς και του έδειχνε το cube του «Fiserv Forum» φωνάζοντας χαμογελαστός «ένας πόντος είναι ακόμα»! Του ζητούσε να τον κρατήσει στο παρκέ για το δεύτερο triple double της καριέρας του. Ο ΝτοκΡίβερς του έκανε το χατίρι και εκείνος ευστόχησε σε σουτ για να φτάσει στους 11 πόντους και να σημειώσει τελικά το triple double!

Δείτε την χαρακτηριστική του αντίδραση

Khris Middleton was pissed at Doc Rivers for not letting him get his triple-double 💀

