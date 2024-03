Η κατάταξη στο NBA: Οριακά δεύτεροι οι Μπακς, το παλεύουν για play off οι Κινγκς

Οι Κινγκς υπέταξαν τους Μπακς και πήραν έτσι μια σημαντική νίκη για την προσπάθεια που κάνουν ώστε να μπουν στα play off. Δείτε στο Gazzetta πώς διαμορφώνεται η κατάταξη σε Ανατολή και Δύση στο NBA.

Οι Μπακς γνώρισαν μία ευρεία ήττα στο Σακραμέντο, εκεί όπου παραδόθηκαν άνευ όρων στους Κινγκς. Αυτή η ήττα αποτέλεσε την 24η στη σεζόν τους, κάνοντας προσπάθεια να διατηρηθούν στη 2η θέση της Ανατολής, πίσω από τους Σέλτικς. Και προς το παρόν το καταφέρνουν, αφού έχουν μία νίκη περισσότερη από τους Καβαλίερς. Από πλευράς τους οι Κινγκς κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεπεράσουν τις απουσίες και να μπουν στην πρώτη εξάδα, αλλά κυνηγούν ομάδες με πολύ υψηλότερο ταβάνι από εκείνους.

Στη Δύση μάλιστα γίνεται ένας πραγματικός χαμός όσον αφορά την κορυφή, με τους Θάντερ να κάνουν μία ήττα από τους Πέισερς που τους φέρνει στην ισοβαθμία του 45-20, μαζί με τους Νάγκετς.

