Ο Γάλλος των Τίμπεργουλβς δεν φαίνεται ευχαριστημένος από τη διαιτησία στο NBA.

Σε μία αναμέτρηση στην οποία χρειάστηκε η παράταση ώστε να βγει ο νικητής, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς σόκαραν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικρατώντας με 113-104 και τους έριξαν από την κορυφή της Δύσης.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ωστόσο, ο Ρούντι Γκομπέρ φανερά ενοχλημένος από μία απόφαση της διαιτητικής ομάδας έκανε χειρονομία προς τους διαιτητές και εκείνοι των απέβαλαν.

Ο ίδιος μάλιστα, στις δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το Athletic, υποστήριξε ότι οι αποφάσεις των διαιτητών στο NBA, επηρεάζονται από τα στοιχήματα!

Μεταξύ άλλων ο Γκομπέρ είπε:

«Η αντίδρασή μου ήταν ειλικρινής, είναι πραγματικά αυτό που πιστεύω, ακόμα και αν είναι η αλήθεια, δεν ήταν η σωστή στιγμή ώστε να αντιδράσω έτσι. Δεν θα έπρεπε να το είχα κάνει αυτό.

Κόστισα στην ομάδα μου το παιχνίδι και προφανώς δεν μπορούσαν να περιμένουν να μου δώσουν τεχνική. Αυτό ήταν άσχημο. Ήταν μια ανώριμη αντίδραση.

Έκανα κάποια λάθη. Έκανα airball ένα κάρφωμα. Λάθη συμβαίνουν. Οι διαιτητές κάνουν επίσης. Ωστόσο νομίζω πως μερικές φορές είναι κάτι παραπάνω από λάθη. Πιστεύω ότι όλοι στο πρωτάθλημα το ξέρουν. Πρέπει να γίνει καλύτερο. Είμαι κακός ξανά αλλά λέω την αλήθεια.

Νομίζω πως κάνει κακό στο παιχνίδι μας. Κατανοώ πως το στοίχημα γίνεται όλο και πιο μεγάλο, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι».

Rudy Gobert pulls out the 'money' sign at the referee 😬pic.twitter.com/XnDmOdfIVD