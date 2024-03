Σε μία σοκαριστική στιγμή από τον αγώνα των Θάντερ με τους Μπλέιζερς, ο Μπίσμακ Μπιγιόμπο έχασε της αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας του και έπεσε στο παρκέ.

Ενώ απέμενε κάτι περισσότερο από 3 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δωδεκαλέπτου στην αναμέτρηση των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με αντίπαλο τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ο σέντερ των Θάντερ, Μπίσμακ Μπιγιόμπο ενώ βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας του κατέρρευσε.

Ο 31χρονος αθλητής μετά από λίγο κατάφερε με τη βοήθεια άλλων να σηκωθεί και πήγε στα αποδυτήρια μόνος του. Μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν, ο Μπιγιόμπο έχει κατά μέσο όρο σε 34 αγώνες 4,6 πόντους ενώ παράλληλα μαζεύει 5,7 ριμπάουντ.

Not sure what happened but Biyombo fell over right during the timeout



He’s back on his feet and heading to the locker room on his own pic.twitter.com/BUHTOznfuU