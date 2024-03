Ο Αλέν Άιβερσον θα δει το δικό του άγαλμα, να μπαίνει δίπλα σε αυτά των θρύλων των Φιλαντέλφια 76ερς, στις 12 Απριλίου.

Ο Αλέν Άιβερσον έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα των Φιλαντέλφεια 76ερς. Μαζί τους κέρδισε το βραβείο του MVP και αγωνίστηκε στους τελικούς του 2001, τους πρώτους μετά το πρωτάθλημα του 1983.

Και τους τελευταίους μέχρι την προηγούμενη σεζόν. Οι Σίξερς αποφάσισαν να τιμήσουν τον Άιβερσον, με την ανέγερση ενός αγάλματος έξω από τις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας.

Στο «δρόμο των Θρύλων» υπάρχουν ήδη τα αγάλματα των Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Τζούλιους Έρβινγκ, Μορίς Τσικς, Μπίλι Κάνιγχαμ, Χαλ Γκριρ, Μπόμπι Τζόουνς, Μόουζες Μαλόουν και Ντολφ Σέις, με εκείνο του Άιβερσον να μπαίνει στη συλλογή στις 12 Απριλίου.

