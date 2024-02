Απορρίφθηκε τελικά η ένσταση που έκαναν οι Νικς για τον αγώνα με τους Ρόκετς και τη λάθος απόφαση των διαιτητών στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά την αναμέτρηση με αντίπαλο τους Χιούστον Ρόκετς όπου ηττήθηκαν εντός έδρας με 105-103 στα τελευταία κλάσματα του δευτερολέπτου, υπέβαλαν επίσημη διαμαρτυρία για το σφύριγμα το οποίο οδήγησε στο καθοριστικό καλάθι.

Μάλιστα, οι ίδιοι οι διαιτητές παραδέχτηκαν λίγο αργότερα μετά τη λήξη του παιχνιδιού ότι έκαναν λάθος, ωστόσο με επίσημη τοποθέτησή που ανακοίνωσε το NBA, έκανε γνωστό πως η ένσταση της ομάδας από τη Νέα Υόρκη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 4η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 35-24, δεν έγινε δεκτή καθώς δεν θεωρήθηκε πως υπήρχε πρόθεση από την πλευρά των διαιτητών ώστε να παρθεί η λάθος απόφαση.

Brunson clearly contested this Holiday heave. Bad call by the refs pic.twitter.com/wJwIpIoGHA

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/zdF29Swrva