Οι διαιτητές του αγώνα ανάμεσα στους Νικς και τους Ρόκετς, παραδέχτηκαν ότι έκαναν λάθος στην τελευταία και πιο κρίσιμη φάση.

Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αναμετρήσεις της βραδιάς όπου ολοκληρώθηκε πριν λίγες ώρες στο NBA, οι Νιου Γιορκ Νικς υποδέχτηκαν τους Χιούστον Ρόκετς, με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν νικητές με σκορ 105-103, έπειτα από βολές του Χόλιντεϊ στα 3 κλάσματα του δευτερολέπτου πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Ωστόσο αυτές οι βολές ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από τους ανθρώπους των γηπεδούχων καθώς, κανονικά δεν θα έπρεπε να είχαν δοθεί. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο επικεφαλής διαιτητής, Εντ Μαλόι, παραδέχτηκε πως υπήρξε λάθος από πλευράς τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «δεν έπρεπε να καταλογίσουμε φάουλ».

