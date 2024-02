Στο ΝΒΑ σκέφτονται αλλαγές λόγω των πλεονεκτημάτων που υπάρχουν για την επίθεση αυτή τη στιγμή.

Πολύς ντόρος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την άμυνα που δεν... παίζουν στο ΝΒΑ, δίνοντας φυσικά βάση στο θέαμα και την επίθεση. Aυτό φάνηκε και στο All Star Game που έγιναν μόλις... τρία φάουλ για πέντε βολές στο σύνολο. Φοβερά πράγματα σε ένα ματς που τελείωσε με σκορ 211-186 υπέρ της Ανατολής.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Tim Bontemps του ΕSPN, η επιτροπή αγώνων του NBA άρχισε να εξετάζει εάν το παιχνίδι προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην επίθεση και εάν πρέπει να εφαρμοστούν κάποιες αλλαγές για να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ επίθεσης και άμυνας.

Ακόμα τίτοτα δεν είναι σίγουρο, αλλά μένει να δούμε αν θα προχωρήσουν σε αλλαγές που θα αλλάξουν το παιχνίδι όπως το ξέρουμε στο ΝΒΑ που τώρα ρίχνει το βάρος στην επίθεση.

BREAKING: The NBA’s competition committee has officially begun reviewing whether the game has become too advantageous for offense and whether some changes need to be implemented to achieve better balance.



What should be changed? Or do you like the NBA the way it is? 🤔 pic.twitter.com/YN40VY4Il5