Τόμπσον: «Για πάντα στους Γουόριορς»

Ο Κλέι Τόμπσον έδειξε την αφοσίωση τους στους Γουόριορς.

Βρίσκεται στους Γουόριορς από την πρώτη σεζόν που πάτησε το πόδι του στο ΝΒΑ, το 2011-12 και δεν έχει αλλάξει ποτέ στρατόπεδο. Από τους πρωταγωνιστές στα πρωταθλήματα του 2015, 2017, 2018 και 2022. Μαζί με τον Στεφ Κάρι έδωσαν νόημα στο προσωνύμιο Splash Brothers όντας το κορυφαίο δίδυμο σουτέρ της ιστορίας.

Και όπως φαίνεται ο Κλέι Τόμπσον δεν σκοπεύει να φύγει από τους Γουόριορς, θέλοντας να τελειώσει την καριέρα του σε εκείνους. «Θα λάτρευα να είμαι Warrior για πάντα. Ότι και να συμβεί πάντως, έχω μερικά χρόνια ακόμα να παίξω, άρα θα απολαύσω το κάθε δευτερόλεπτο. Βλέπω φως στην άκρη του τούνελ και δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να παίξω μέχρι τα 40. Αυτό μοιάζει κουραστικό», ήταν τα λόγια του 34χρονου σουτέρ.

