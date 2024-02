Ο Τσετ Χόλμγκρεν έχει βάλει πλώρη για το «rookie of the year», κάτι που αποτυπώνεται στο έπακρο και από τους εξαιρετικούς του αριθμούς.

Σε ένα σπουδαίο milestone έφτασε ο 22χρονος φόργουορντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο οποίος έχει βάλει σοβαρή υποψηφιότητα για να κερδίσει το βραβείο του καλύτερου rookie της χρονιάς στο ΝΒΑ! Και όχι άδικα.

Συγκεκριμένα έγινε μόλις ο 4ος παίκτης στην ιστορία του καλύτερου πρωταθλήματος του πλανήτη που συμπλήρωσε τουλάχιστον 100 εύστοχα τρίποντα και 150+ τάπες! Και μάλιστα έγινε ο πρώτος rookie που το κατάφερε! Ο Τσετ Χόλμγκρεν, μετά το παιχνίδι στο Χιούστον όπου η Οκλαχόμα επικράτησε με 123-110 έφτασε τα 100 τρίποντα (σ.σ. είχε 95 πριν από το τζάμπολ) χάρη στα 5/8 έξω από τα 7.25 μέτρα, ενώ «έγραψε» και την υπ' αριθμόν «151» τάπα τη φετινή σεζόν.

Φέτος ο Χόλγκρεν έχει κατά μέσο όρο 16.9 πόντους, 7.7 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ και 2.6 τάπες, ενώ σουτάρει με 62% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα και 77% στις βολές. Ποιοι είναι οι άλλες τρεις στην ιστορία του ΝΒΑ με ανάλογο επίτευγμα; Ο Ραφ ΛαΦρεντζ, ο Μπρουκ Λόπεζ και ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ.

