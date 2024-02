Μια απόφαση του Κόνλεϊ έφερε ένταση στο ματς της Μινεσότα με το Μπρούκλιν.

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Νετς και επέστρεψαν στις νίκες χάρη στο δίδυμο των Τάουνς και Έντουαρντς. Ωστόσο στο τέλος του ματς η κατάσταση αγρίεψε. Ο Κόνλεϊ επέλεξε να εκδηλώσει επίθεση, ενώ το ματς είχε τελειώσει στα 22 δευτερόλεπτα και είχαμε ένταση. Ο Σρούντερ εκνευρίστηκε και του ζήτησε τον λόγο. Μάλιστα τον έσπρωξε, ρίχνοντας λάδι στη... φωτιά. Ο Μακντάνιελς πήγε γρήγορα να τον σπρώξει μακριά για να εκτονωθεί η κατάσταση. Όλα αυτά σε ένα ματς που είχε κριθεί, αλλά είχε... ψωμάκι στο τέλος με τα όσα έκανε ο Κόνλεϊ.

Δείτε τι έγινε

Dennis Schröder was not happy after a Mike Conley late three in the T-Wolves W 😳 pic.twitter.com/dZiIhYdQQk