Ο Τζέιλεν Μπράνσον μίλησε για την περίοδο που οι Μάβερικς του αρνήθηκαν δύο φορές την επέκταση του συμβολαίου του και έφτασε στο σημείο να αμείβεται με τα... διπλά στους Νικς.

Το καλοκαίρι του 2022 ο Τζέιλεν Μπράνσον υπέγραψε συμβόλαιο... ζωής με τους Νικς καθώς για τέσσερα χρόνια θα γέμιζε τον τραπεζικό του λογαριασμό με 104 εκατομμύρια δολάρια!

Και να φανταστεί κανείς ότι ήταν έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς με τα... μισά χρήματα! Ουσιαστικά είχε συμφωνήσει με τους Μαβς τη σεζόν 2021-22 για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο θα του απέφερε 55 εκατομμύρια δολάρια.

Όμως και τις δύο φορές που ήταν έτοιμο να ολοκληρωθεί το deal, οι Μάβερικς έκαναν... πίσω και άφηναν τον Μπράνσον στο «περίμενε», ο οποίος σημειωτέον πραγματοποιούσε πολύ καλές εμφανίσεις έχοντας... εκμεταλλευτεί και την απουσία (λόγω τραυματισμού) του Λούκα Ντόντσιτς.

Όμως όταν πέρασε το trade deadline και οι Μαβς επανέφεραν στο τραπέζι την προσφορά, ο Μπράνσον αποφάσισε να περιμένει την free agency και όπως είπε για την μετακόμισή του στους Νικς «ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα».

Jalen Brunson says the Mavs rejected a 4-year, $55M extension TWICE 😳



He's now making nearly double that in NYC



