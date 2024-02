Ο Στεφ Κάρι θέλει να δει τον ίδιο και τους Ντρέιμοντ Γκριν και Κλέι Τόμπσον να ολοκληρώσουν μαζί τις καριέρες τους, στο Γκόλντεν Στέιτ.

Τα χρόνια μετρούν αντίστροφα. Και ο Στεφ Κάρι ξέρει ότι δεν πρόκειται να παίζει για μεγάλο διάστημα ακόμα. Κανείς δε νίκησε το χρόνο. Πριν το All Star Game ο Κάρι παραχώρησε συνέντευξη στο ESPN, όπου μίλησε και για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Όπου τόνισε ότι το όνειρό του είναι να ολοκληρώσει την καριέρα του στο Σαν Φρανσίσκο και να το κάνει μαζί με τους Ντρέιμοντ Γκριν και Κλέι Τόμπσον. Και ενώ τα σενάρια για την παραχώρηση τόσο του Γκριν, όταν υπέπεσε στο δεύτερο πειθαρχικό παράπτωμα, όσο και του Τόμπσον να είναι πιο έντονα από ποτέ.

«Ήταν πάντα ένα κίνητρο για εμάς. Θέλουμε να το τελειώσουμε με το σωστό τρόπο. Πρέπει να προστατεύσουμε την ταυτότητα μας, όσο καλύτερα μπορούμε. Θέλουμε να τελειώσουμε ως Γουόριορς, αλλά να συναγωνιζόμαστε και στο υψηλότερο επίπεδο. Νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε και τα δύο. Φέτος είχαμε την απουσία του Ντρέι, το νέο ρόλο του Κλέι, αρκετά καινούργια πρόσωπα στο ρόστερ», είπε σχετικά ο κορυφαίος σουτέρ τριών πόντων στην ιστορία του ΝΒΑ.

"That's always been a motivator for us... you want to end it the right way... We just have to protect the identity of who we are as best we can."



