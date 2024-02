Τζακ Βον και Μπρούκλιν Νετς δε θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, με τον μέχρι πρότινος προπονητή των Νεοϋορκέζων να απομακρύνεται από τον πάγκο τους.

Το τέλος της συνεργασίας του Τζακ Βον με τους Μπρούκλιν Νετς είναι γεγονός. Ο προπονητής που διαδέχτηκε τον Στιβ Νας τη σεζόν 2022-23 πλέον αποτελεί παρελθόν. Οι Νετς αυτήν τη στιγμή βρίσκονται εκτός play-in με ρεκόρ 21-33 και ψάχνουν πλέον την επόμενη μέρα.

Ο Βον κάθισε για 129 παιχνίδια στον πάγκο των Μπρούκλιν Νετς μετρώντας 64 νίκες και 65 ήττες. Όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ο Βον μίλησε με τον Τζο Τσάι ενώ ανέφερε τα καλύτερα στην επόμενη μέρα των Νετς. Η απομάκρυνση του Βον ήρθε λίγες ημέρες μετά την 50άρα από τους Μπόστον Σέλτικς.

Jacque Vaughn issued a statement to ESPN following his dismissal as Nets coach: “To Joe Tsai, Clara Wu-Tsai, Ollie Weisberg, Sam Zussman, Sean Marks and front office, Nets coaches, staff, players, BSE family and the entire Brooklyn borough: It was a pleasure being your Head… https://t.co/w7sTOcSmIk