Ο προπονητής των Γουόριορς, Στιβ Κερ, πήρε την 500η του νίκη στην προπονητική του καριέρα.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κατάφεραν να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Γιούτα Τζαζ με 140-137, επιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο στα καλά αποτελέσματα.

Η συγκεκριμένη επικράτηση ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί την 500η νίκη του Στιβ Κερ κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας.

Μάλιστα, ο μόνος άλλος στην ιστορία της ομάδας όπου έχει φτάσει αυτό το νούμερο είναι ο Αλ Ατλς, ο οποίος όταν τελείωσε από την ενεργό δράση, μετρούσε 577. Ο ίδιος έστειλε το δικό του μήνυμα στον τεχνικό ο οποίος έχει οδηγήσει την ομάδα της χρυσής ακτής σε 4 πρωταθλήματα, μέσα από ένα βίντεο που ετοίμασαν οι Γουόριορς.

Coach Kerr joins Mr. Warrior himself, Al Attles, as the only coaches in franchise history to reach 500 career regular-season wins 👏 pic.twitter.com/xkzknEtXUL