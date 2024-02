O Koύζμα απέρριψε το Ντάλας και αποφάσισε να μείνει στους Γουίζαρντς.

Μπορεί ο Κάιλ Κούζμα να συνεχίζει στο ρόστερ των Γουίζαρντς, αλλά παραλίγο να καταλήξει στο Ντάλας πριν το trade deadline. Σύμφωνα με το Athletic, ο ηγέτης της Ουάσινγκτον ανέφερε πως οι Γουίζαρντς του πρότειναν μια ανταλλαγή στο Ντάλας, αλλά εκείνος αποφάσισε να μείνει στους... μάγους για να χτίσει εκεί το μέλλον του.

Ο Κούζμα έχει αγωνιστεί σε 54 ματς φέτος με τους πρωτεουσιάνους που απογοητεύουν στο ΝΒΑ και αποτελούν εκ των χειρότερων ομάδων στη λίγκα, μετρώντας 21.8 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Το όνομα του έχει εμπλακεί σε αρκετά σενάρια ανταλλαγής το προηγούμενο διάστημα, όμως ο Κούζμα παρέμεινε στην Ουάσινγκτον.

Kyle Kuzma mentioned that the Washington Wizards offered him a trade to Dallas, but he chose to stay in Washington to build a future there:



“Winger presented me with what the trade was and obviously didn’t want to trade me and kind of left the decision up to me a little bit and… pic.twitter.com/gAaYo0LPck