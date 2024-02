Στο τελευταίο αντίο για τον Ντέγιαν Μιλόγεβιτς βρέθηκε ο Στιβ Κερ, που ταξίδεψε από το Σαν Φρανσίσκο ως το Βελιγράδι για να αποχαιρετήσει τελευταία φορά τον μέχρι πρότινος βοηθό του.

Ο θάνατος του Ντέγιαν Μιλόγεβιτς υπήρξε ένα γεγονός που γέμισε με θλίψη τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Ο μέχρι πρότινος βοηθός του Στιβ Κερ δεν άντεξε και λίγες ώρες αφότου μπήκε στο νοσοκομείο στις 17 Ιανουαρίου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 46 ετών.

Ο Στιβ Κερ δε θα μπορούσε να λείπει από την κηδεία του Σέρβου, που έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Έτσι ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι από το Σαν Φρανσίσκο ως το Βελιγράδι.

Εκεί όπου συγγενείς και φίλοι του Μιλόγεβιτς είπαν το τελευταίο τους αντίο.

Steve Kerr flew all the way from San Francisco to Belgrade for Dejan Milojevic's funeral ❤️#warriors #deki pic.twitter.com/fvczZmF9F3