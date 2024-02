Ο Σάσα Βεζένκοβ θα παραμείνει εκ νέου εκτός αγωνιστικής δράσης εξαιτίας τραυματισμού.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν στις ΗΠΑ, ο Σάσα Βεζένκοβ υπέστη διάστρεμμα στον δεξί του αστράγαλο, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στη δράση, με τον ίδιο να αναγκάζεται να χάσει το επόμενο ματς των Σακραμέντο Κινγκς κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν αφορά νέο τραυματισμό ή έχει να κάνει με τον προηγούμενο ενώ άγνωστη παραμένει η ακριβής περίοδος που θα παραμείνει εκτός παρκέ.

Μέχρι στιγμής ο Βεζένκοβ έχει κατά μέσο όρο 5,6 πόντους ενώ παράλληλα μαζεύει 2,5 ριμπάουντ και μοιράζει 0,4 ασίστ σε 12,6 λεπτά εντός παρκέ.

Chris Duarte and Sasha Vezenkov have both been ruled out with right ankle sprains for tomorrow’s game against the Thunder.