Ο Σάσα Βεζενκοβ τέθηκε νοκ άουτ για τις επόμενες 7-14 ημέρες, όπου η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Ο Σάσα Βεζενκοβ στάθηκε άτυχος. Ο τραυματισμός του στην αναμέτρηση των Σακραμέντο Κινγκς απέναντι στους Ατλάντα Χοκς θα τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ υπέστη διάστρεμμα στο δεξί πόδι, στην 3η περίοδο της αναμέτρησης. Θα χάσει φυσικά το ματς απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε 7-14 ημέρες.

Κάτι που σημαίνει ότι ανάλογα με την εξέλιξη, είτε μπορεί να γυρίσει σε αυτό το διάστημα, είτε να παραμείνει για λίγο ακόμα στα... πιτς.

