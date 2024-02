Ο Ντοκ Ρίβερς θα παραχωρήσει δαχτυλίδι και bonus στον Έιντριαν Γκρίφιν, αφού εκείνος ήταν ο προπονητής που οδήγησε τους Μπακς στο φετινό ρεκόρ.

Εδώ και λίγο καιρό ο Ντοκ Ρίβερς έχει διαδεχθεί τον Έιντριαν Γκρίφιν στον πάγκο των Μπακς.

Ο προπονητής των ελαφιών θα κοουτσάρει την ομάδα της Ανατολής στο προσεχές NBA All-Star Game της Ιντιανάπολις, δηλαδή στο τέταρτο All-Star Game της καριέρας του.

Ο λόγος που επιλέχθηκε ο Ρίβερς έχει να κάνει με το ότι ο Τζο Ματσούλα, προπονητής των πρωτοπόρων της Ανατολής, Μπόστον Σέλτικς, δεν ήταν διαθέσιμος αφού πέρσι ήταν προπονητής της Team Giannis. Έτσι ο κόουτς των Μπακς ήταν ο αμέσως επόμενος διαθέσιμος ως προπονητής της ομάδας με το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στην Περιφέρεια.

Όμως Ρίβερς ειπε στον insider του ΝΒΑ, Μarc Stein πως θα δώσει το δαχτυλίδι του All Star Game και το bonus στον Γκρίφιν, ο οποίος οδήγησε τα ελάφια στο ρεκόρ 30-13 πριν απολυθεί. Ο Ντοκ θεωρεί πως αυτό είναι το σωστό και φυσικά είναι πιο ηθικό και δίκαιο.

Rivers is giving up his All-Star ring and bonus to Griffin, who led the Bucks to a 30-13 record before being fired, per @TheSteinLine pic.twitter.com/ReKd8BAK3O