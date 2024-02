Οι Λέικερς δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τόσο εύκολα την υπόθεση του Ντεζούντε Μάρεϊ.

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ είναι ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί πολύ για ανταλλαγές το τελευταίο διάστημα. Έχει εμπλακεί στα ρεπορτάζ των Σπερς, των Λέικερς και των Μπακς.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι οι Χοκς μίλησαν με τους Λέικερς για τον Μάρεϊ, αλλά η Ατλάντα ζήτησε τον Ριβς. Οι συζητήσεις δεν προχώρησαν γιατί οι Χοκς επέμεναν για τον Ριβς. Λέικερς και Χοκς αναμένεται να ξανασυζητήσουν πριν την trade deadline για τον Μάρεϊ. Επίσης ο Μπρους Μπράουν συνεχίζει να είναι κορυφαίος στόχος για τους Λέικερς, όπως και για τους Κινγκς.

Οι λιμνάνθρωποι θα είναι δραστήριο μέχρι την trade deadline και ερευνούν την κατάσταση.

