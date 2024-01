Ο Ντέμιαν Λίλαρντ θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε στο All Star Game του 2023, στο διαγωνισμό τριπόντων.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ δεν θα περιοριστεί μόνο στη συμμετοχή του, ως βασικός στην Ανατολή, στο All Star Game της Ιντιανάπολις. Ο γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε στη διοργάνωση του 2023.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί, ωστόσο το ΝΒΑ θέλει να βάλει έναν διαγωνισμό ανάμεσα στον Στεφ Κάρι και την σταρ του WNBA, Σαμπρίνα Ιονέσκου, η οποία κατέχει το ρεκόρ σε διαγωνισμό τριπόντων (και σε άνδρες και σε γυναίκες) με 39 βαθμούς.

Πέρσι ο Λίλαρντ είχε επικρατήσει απέναντι σε δύο παίκτες των Ιντιάνα Πέισερς, τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον και τον Μπάντι Χιλντ. Αυτή θα είναι η τέταρτη εμφάνισή του στο σχετικό διαγωνισμό.

This will be Damian Lillard’s FIRST time starting in an All-Star game 🤯 pic.twitter.com/vC3th6HKJK