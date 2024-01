Ο Στεφ Κάρι θα συναντήσει τη Σαμπρίνα Ιονέσκου σε έναν διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game της Ιντιανάπολις.

Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα, ο κορυφαίος σουτέρ των ανδρών να αντιμετωπίσει την κορυφαία σουτέρ των γυναικών; Σύμφωνα με το Athletic, ο Στεφ Κάρι αναμένεται να κοντράρει την Σαμπρίνα Ιονέσκου σε ένα διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game της Ιντιάναπολις (16-18/2).

Ο Κάρι έχει κερδίσει δύο φορές το σχετικό διαγωνισμό (2015, 2021), ενώ η Ιονέσκου στο All Star Game του WNBA έθεσε το ρεκόρ σε οποιοδήποτε διαγωνισμό τριπόντων, σημειώνοντας 37 πόντους!

Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστούν οι κανόνες και πως ακριβώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ο διαγωνισμός, ούτε τι θα γίνει με την απόσταση της γραμμής και φυσικά την μπάλα.

Ήδη ανακοινώθηκαν οι βασικές πεντάδες για το παιχνίδι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να είναι οι πρώτοι σε ψήφους σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα.

