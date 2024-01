Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις στάθηκε άτυχος κόντρα στους Χιτ.

Οι Σέλτικς διέλυσαν τους Χιτ, αλλά το μυαλό τους βρίσκεται στον Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο Λετονός ψηλός αποχώρησε από το ματς, αφού γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο.

Οι Κέλτες περιμένουν να δουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Unicorn, αφού μιλάμε για έναν παίκτη που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Έχει ευπάθεια σε αυτούς και δεν τον έχουν αφήσει να φτάσει ακόμα ψηλότερα. Άλλωστε είναι και ο κορυφαίος ψηλός τους τη φετινή σεζόν.

Porzingis goes down with an ankle injury and heads to the locker room pic.twitter.com/kxZkMSDTDf