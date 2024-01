Οι Σακραμέντο Κινγκς (23-18) επιβλήθηκαν των Ατλάντα Χοκς (18-24) με 122-107, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ντομάντας Σαμπόνις και Χάρισον Μπαρνς ενώ ο Σάσα Βεζένκοβ γύρισε τον δεξί αστράγαλο.

Οι Κινγκς έφτασαν τις 14 νίκες σε 22 αγώνες στο Σακραμέντο έπειτα από το 122-107 επί των Χοκς στο παιχνίδι που ο Σάσα Βεζένκοβ αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ γύρισε τον δεξί αστράγαλο στην προσπάθειά του να μαρκάρει τον Σαντίκ Μπέι και πήγε κουτσαίνοντας στα αποδυτήρια, έχοντας ως εκείνο το σημείο 8 πόντους με 1/1 δίποντο, 2/3 τρίποντα και 2 ριμπάουντ σε 6 λεπτά συμμετοχής.

Πάντως οι Κινγκς ενημέρωσαν ότι το πρόβλημα δεν ήταν σοβαρό και αν χρειαζόταν, θα μπορούσε να επιστρέψει στο ματς.

Sasha Vezenkov went to the locker room after suffering an ankle injury on this play pic.twitter.com/Ko4aCAqghh