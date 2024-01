Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς τίμησαν τον Ντέγιαν Μιλόγεβιτς και έφτασαν στη νίκη απέναντι στους Ατλάντα Χοκς με σκορ 134-112.

Τα πάντα αφορούσαν τον Ντέγιαν Μιλόγεβιτς. Το Σέρβο, μέλος του προπονητικού επιτελείου των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη.

Η θέση του στο γήπεδο κενή. Πάνω της μία μαύρη μπλούζα που έγραφε «αδερφέ» (στα σέρβικα). Τη φόρεσαν όλοι οι παίκτες στην προθέρμανσή τους, την είχε και ο Λούκα Ντόντσιτς αρκετά χιλιόμετρα παραπέρα στο Ντάλας.

Πριν το τζάμπολ όλοι οι παίκτες των Γουόριορς φόρεσαν τις φανέλες τους. Πάνω τους είχαν τους αριθμούς τους, αλλά και το όνομα του Μιλόγεβιτς.

Warriors players honored Dejan Milojević with jerseys bearing his surname during pregame.



The jerseys were then placed on Deki's usual seat on the bench. pic.twitter.com/jztsCexVjF