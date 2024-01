Ο Τέρι Ροζίερ θα αγωνίζεται με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, με τον Κάιλ Λάουρι και επιλογές στο Draft να καταλήγουν στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο Τέρι Ροζίερ θα έχει ξανά την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Αφήνει μία από τις χειρότερες ομάδες της Λίγκας, τους Σάρλοτ Χόρνετς (με ρεκόρ 10-31), για να μετακινηθεί στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο 30χρονος γκαρντ διανύει την 5η σεζόν στη Σάρλοτ, ενώ τη φετινή μετράει 23.2 πόντους (κορυφαία επίδοση στην καριέρα του), 3.9 ριμπάουντ, 6.6 ασίστ και 35.8% στα σουτ τριών πόντων.

Ο Ροζίερ είχε αγωνιστεί για τέσσερις σεζόν στους Μπόστον Σέλτικς, δεν κατάφερε να βρει λύση για την ανανέωση της παραμονής του, αφού οι Σέλτικς αποφάσισαν να πορευτούν με τις επιλογές των Τέιτουμ και Μπράουν.

Στη Σάρλοτ καταλήγει ο Κάιλ Λάουρι, με τους Χιτ να αναζητούν εδώ και ημέρες μία ομάδα για την παραχώρησή του, ενώ οι Χόρνετς θα πάρουν και την επιλογή των Χιτ για τον 1ο γύρο του Draft του 2027.

Ο Λάουρι δεν θα παραμείνει στους Χόρνετς, είτε θα γίνει εκ νέου ανταλλαγή, είτε θα μείνει ελεύθερος.

The Charlotte Hornets are trading Terry Rozier to the Miami Heat for a 2027 first-round pick and Kyle Lowry, sources tell ESPN.