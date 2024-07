Οι Σάρλοτ Χόρνετς απέκτησαν τον Ταζ Γκίμπσον, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ταζ Γκίμπσον. Ο 39χρονος που αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ και σέντερ (2,06 μ.) βρισκόταν σε κατάσταση free agency, έχοντας μείνει ελεύθερος από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Ο ίδιος ωστόσο είχε αρχίσει τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους Νιου Γιορκ Νικς ενώ συνολικά μετρούσε κατά μέσο όρο από 1,7 πόντους με 1,9 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 10,2 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Σικάγο Μπουλς, από όπου και ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA το 2008.

