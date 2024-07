Οι Σάρλοτ Χόρνετς φαίνεται πως κράτησαν τον Μάιλς Μπρίτζες για τα επόμενα 3 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο Μάιλς Μπρίτζες ήρθε σε συμφωνία με τους Σάρλοτ Χόρνετς και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη μοναδική ομάδα έως τώρα που έχει αγωνιστεί στο NBA.

Όπως μεταφέρουν δημοσιεύματα από την Αμερική, ο 26χρονος φόργουορντ συμφώνησε για τα επόμενα 3 χρόνια, έχοντας μάλιστα απολαβές που θα φτάνουν τα 75 εκατ. δολάρια.

Ο Μπρίτζες πριν από μερικούς μήνες είχε κατηγορηθεί για επίθεση στην σύντροφό του, με τον ίδιο να φαίνεται πως είχε πετάξει μπάλες μπιλιάρδου προς το αμάξι της, την ώρα που βρισκόταν μέσα μαζί της ανήλικα άτομα.

Ο ίδιος ωστόσο επέστρεψε στη δράση τον Νοέμβριο ενώ μέσα στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, μετρούσε κατά μέσο όρο από 21 πόντους με 7,3 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ σε 37,4 λεπτά συμμετοχής.

