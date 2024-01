Ο Ντάρκο Ραΐκοβιτς, προπονητής των Τορόντο Ράπτορς είπε το δικό του «αντίο» στον συμπατριώτη του, Ντέγιαν Μιλόγεβιτς, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών.

Ο θάνατος του Ντέγιαν Μιλόγεβιτς, του πρώτου προπονητή του Νίκολα Γιόκιτς και βοηθού προπονητή στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, προκάλεσε θλίψη στο ΝΒΑ και έφερε δεκάδες μηνύματα για την προσφορά του στο άθλημα.

Ο προπονητής των Τορόντο Ράπτορς, Ντάρκο Ραΐκοβιτς θέλησε να αποχαιρετήσει τον συμπατριώτη του, μετά τη νίκη των Καναδών απέναντι στους Μαϊαμι Χιτ, εξηγώντας: «Είπα στους παίκτες μου ότι τους αγαπώ. Το πρώτο ματς σύστημα στο ματς ήταν το ΑΤΟ, ένα σύστημα που έφερε ο Ντέγιαν στο ΝΒΑ, στους Γουόριορς. Το... έκλεψα απ' αυτόν. Το εφαρμόσαμε και σκόραρε ο Τρεντ. Του το αφιερώνω».

Ο Ραΐκοβιτς ήταν εμφανώς συγκινημένος και εξήγησε ότι την τελευταία φορά που συναντήθηκαν, ο Μιλόγεβιτς του έλεγε πόσο θέλει να προπονήσει την Εθνική Σερβίας.

Coach Darko Rajakovic tells that he learned the opening play from the late Dejan Milojevic and dedicates the win to him 🙏



