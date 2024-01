Ο προπονητής των Τορόντο Ράπτορς θα πληρώσει ακριβά τις δηλώσεις του κατά της διαιτησίας μετά τον αγώνα με τους Λέικερς.

Ο Ντάρκο Ραΐκοβιτς δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί μετά το τέλος του αγώνα των Τορόντο Ράπτορς με αντίπαλο τους Λος Άντζελες Λέικερς και εξέφρασε με πάρα πολύ έντονο τρόπο τα παράπονά του για τη διαιτησία.

Το NBA ανέλυσε όπως συνηθίζεται τις φάσεις και τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο δεν είχε δίκιο ο προπονητής των Τάπτορς αλλά αντιθέτως, η ομάδα του ευνοήθηκε με 2 σφυρίγματα!

Λίγο αργότερα μάλιστα, η διοργανώτρια αρχή επέβαλλε πρόστιμο στον Ραΐκοβιτς για τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου και τώρα ο 44χρονος Σέρβος προπονητής θα αναγκαστεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 25.000 δολαρίων, δηλαδή περίπου 22.770 ευρώ.

