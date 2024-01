Το ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την παρουσία του στη Νιγηρία, διαθέτει μία επική ιστορία. Μία δική του φανέλα και έναν πωλητή που δεν τον αναγνώρισε!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε ένα mini bus. Και περνάει μέσα από μία αγορά, κάπου στη Νιγηρία. Μόλις αντικρίζει τη φανέλα του, σε ένα κατάστημα, ζητάει να γυρίσουν πίσω και να κάνουν μία στάση.

Ο Giannis κατεβαίνει ανάμεσα στο πλήθος. Και φυσικά ξεχωρίζει. Πλησιάζει στο κατάστημα και ρωτάει την τιμή της φανέλας. Φυσικά και κάνει παζάρι, επιχειρώντας να ρίξει την τιμή της. Μόνο για να τιμήσει τον κανόνα του παζαριού, αφού η αρχική της αξία (σε δολάρια) είναι περίπου στα τρία δολάρια!

Ο πωλητής είναι ανένδοτος. Μόλις ο Greek Freak τον ρωτάει ποιος είναι αυτός που γράφει η φανέλα, εκείνος απάντησε, «του Γιάννη Αντετοκούνμπο».

«Ήξερε ποιος είναι ο Αντετοκούνμπο, αλλά δεν ήξερε ότι είμαι εγώ», σχολιάζει στη συνέχεια ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Όλα αυτά έγιναν στο ντοκιμαντέρ με την εμπειρία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την πρώτη επίσκεψή του στη Νιγηρία, το οποίο είναι διαθέσιμο στο YouTube και έχει την ονομασία «Ugo: A Homecoming Story Ft. Giannis Antetokounmpo».

Giannis bought his own jersey from a street vendor and the vendor didn’t even recognize him💀 pic.twitter.com/h2T8tLpFE3