Το ντοκιμαντέρ με το οδοιπορικό που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το καλοκαίρι στη Νιγηρία είναι στον διαδικτυακό «αέρα». Και έχει τίτλο «Ugo: A Homecoming Story Ft. Giannis Antetokounmpo».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επισκέφθηκε τη Νιγηρία το περασμένο καλοκαίρι, για πρώτη φορά. Και όσα είδε και έζησε, έγιναν έναν ντοκιμαντέρ, με την ονομασία Ugo: A Homecoming Story Ft. Giannis Antetokounmpo. Το νιγηριανό όνομα που έχει λάβει ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, μαζί με το ελληνικό που τον έκανε πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο.

Adetokunbo is Yoruba for ”the crown has returned from overseas,” and now I can proudly say I’ve fulfilled my namesake. I’ve spent my entire life not knowing if my homeland would feel like home, but I finally know. And I’m ready to share this experience with you all through UGO,… pic.twitter.com/GX8CduC3TY