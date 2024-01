Ένας από τους σπουδαιότερους clutch παίκτες στο NBA, ο Ντέμιαν Λίλαρντ έδειξε ξανά το... ρολόι του, προσθέτοντας άλλο ένα buzzer-beater στη λίστα του.

Οι Μπακς χρειάστηκαν τη βοήθεια του Ντέμιαν Λίλαρντ και εκείνος τη χάρισε απλόχερα. «Dame Time is alive» και για πρώτη φορά στο Μιλγουόκι, στην παράταση απέναντι στους Κινγκς, είδαν όλοι τι σημαίνει η ώρα του Λίλαρντ για το επικό 143-142 με το τρίποντό του.

Το buzzer-beater που πέτυχε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χαρακτήρισε κορυφαίο, μπορεί να συνέβη πρώτη φορά με τη φανέλα των Μπακς αλλά έχει βάλει αμέτρητα στην καριέρα του με τους Μπλέιζερς.

Κάτι που φυσικά δε θα άφηνε ασυγκίνητο το NBA. Ο επίσημος λογαριασμός της λίγκας στο twitter θυμήθηκε μερικά από τα μεγαλύτερα buzzer-beater του Λίλαρντ, μεταξύ αυτών και το χαρακτηριστικό απέναντι στους Θάντερ και μπροστά στον Πολ Τζορτζ, που καθιέρωσε την «Dame Time».

