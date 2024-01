Ο προπονητής των Σέλτικς επέλεξε να κρατήσει στον πάγκο τους βασικούς του.

Το ματς των Μπακς με τους Σέλτικς δεν ήταν καθόλου αμφίρροπο, αφού η ομάδα από το Μιλγουόκι το μετέτρεψε για παράσταση για έναν ρόλο. Τα ελάφια έκαναν ότι ήθελαν στην αναμέτρηση, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ολοκληρώνει με double double και 24 πόντους.

Πάντως αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του head coach της Βοστώνης, Τζο Ματζούλα να παρκάρει στον πάγκο τους βασικούς του για το δεύτερο ημίχρονο και ενώ οι Κέλτες βρισκόντουσαν πίσω με διαφορά 37 πόντων. Έτσι οι Χόλιντεϊ, Γουάιτ, Τέιτουμ, Μπράουν και Πορζίνγκις ξεκουράστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα... ελάφια δεν είχαν πρόβλημα να φτάσουν στη νίκη στο ντέρμπι της Ανατολής, κάνοντας σπουδαίο πρώτο ημίχρονο.

Celtics benched their starters for 2nd half after 37 PT halftime deficit 😳 pic.twitter.com/u3Gzqyxuw7