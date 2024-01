Γνωστό έγινε το πακέτο που πρόσφεραν οι Κινγκς στους Ράπτορς για να κάνουν δικό τους, τον Πασκάλ Σιάκαμ.

Κινγκς και Ράπτορς δεν τα βρήκαν στις διαπραγματεύσεις για τον Πασκάλ Σιάκαμ, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να έχουν τα μάτια τους... ορθάνοιχτα προς την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο, τον NBA insider, το πακέτο που πρόσφεραν οι Κινγκς για να φέρουν τον Σιάκαμ στο Σακραμέντο, είχε μέσα τους Χάρισον Μπαρνς, Κέβιν Χέρτερ, Ντέιβιον Μίτσελ και ένα πικ πρώτου γύρου. Όμως οι Καναδοί δεν εντυπωσιάστηκαν.

Φέτος ο Σιάκαμ μετρά 22.2 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 5 ασίστ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Ράπτορς. Με το Τορόντο πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2019 κόντρα στους Γουόριορς, με τον Καμερουνέζο να είναι κομβικός.

