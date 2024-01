Ο Ντένις Σρέντερ φαίνεται να είναι δυσαρεστημένος με τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο Ντένις Σρέντερ αποκτήθηκε από τους Τορόντο Ράπτορς για να αντικαταστήσει τον Φρεντ ΒανΒλίτ. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα, όσο θα περίμεναν οι Καναδοί και ο Γερμανός γκαρντ.

Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 36 ματς με τους Ράπτορς, έχοντας 14.6 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 6.8 ασίστ. Όμως στα τέσσερα τελευταία ματς ο Σρέντερ έχει έρθει στο ματς από τον πάγκο, ενώ το φαινόμενο έχει εμφανιστεί στα οκτώ από τα εννιά τελευταία ματς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γερμανός φαίνεται να έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή να γίνει αναπληρωματικός, κάτι που έχει συνδεθεί και με την άφιξη του Ιμάνουελ Κουίκλι, ο οποίος αποτέλεσε μέρος της ανταλλαγής με τους Νικς για τον Όου Τζι Ανουνόμπι.

Dennis Schroder reportedly wanted to lead his own team and was apparently unhappy about coming off the bench in Toronto prior to the Immanuel Quickley trade, per @michaelgrange



(Via https://t.co/XMKzoXhMt4)