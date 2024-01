Οι Γιούτα Τζαζ τρόλαραν με απίστευτο τρόπο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ανεβάζοντας ένα βίντεο με τον φροντιστή των Μπακς. Ποιος είναι ο λόγος; Οι πληροφορίες ακολουθούν.

Οι Γιούτα Τζαζ πήραν τη νίκη από τους Μιλγουόκι Μπακς (132-116) και αποφάσισαν να καυχηθούν με έναν περίεργο τρόπο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει από όλον τον οργανισμό των Μπακς να είναι καλύτεροι, αναφέροντας τον φροντιστή της ομάδας, Άνταμ Κλάκε. «Ξεκινάει από τον φροντιστή μας. Πρέπει να πλένει καλύτερα τα ρούχα μας», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα.

Και οι υπεύθυνοι στα social media των Τζαζ αποφάσισαν να ποστάρουν ένα βίντεο με τον Κλάκε να έχει μπάλες στα χέρια του και να δείχνει με την χαρακτηριστική κίνηση του αντίχειρα πώς όλα είναι καλά.

Saturday, Jan. 6: Giannis Antetokounmpo says the Bucks have to be better, starting from the equipment manager washing their clothes better.



Monday, Jan. 8: Utah Jazz beat Milwaukee, 132-116, & they post a video of their equipment manager, Adam Klauke giving thumbs up 👍



Next… pic.twitter.com/9xJGzF0u0C