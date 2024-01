Ο Τζα Μοράντ θα υποβληθεί σε επέμβαση στον ώμο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Αγωνίστηκε μόλις σε 9 αγώνες με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Η σεζόν ήταν έτσι και αλλιώς περίεργη για τον Τζα Μοράντ. Τα πρώτα 25 ματς ήταν ένα σχεδόν ατελείωτο μαρτύριο. Η τιμωρία από το ΝΒΑ δεν του επέτρεπε να αγωνίζεται, αλλά από την άκρη του πάγκου έβλεπε τους Μέμφις Γκρίζλις να υποφέρουν.

Η επιστροφή του έφερε... σπίθα. Και ελπίδα. Αν και η κακή εκκίνηση ήθελε μπόλικη δουλειά για να αλλάξει. Πλέον, ο Μοράντ θα πρέπει να ετοιμάζεται για την επόμενη σεζόν.

Ένας σοβαρός τραυματισμός στο δεξί ώμο, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, τον υποχρεώνει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει για το υπόλοιπο τη σεζόν!

Πρόλαβε να αγωνιστεί σε 9 αγώνες, με 25.1 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 8.1 ασίστ ανά αγώνα.

The @memgrizz announced the following medical update: pic.twitter.com/Cr7xKj1Wm4