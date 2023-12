Το Gazzetta στέκεται στην επιστροφή του Μοράντ που έχει... αναγεννήσει τους Γκρίζλις.

Πόσο χειρότερη είναι μια ομάδα όταν της λείπει ο σημαντικότερος παίκτης της; To διαπιστώσαμε με τον καλύτερο τρόπο στους Γκρίζλις που ήταν μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος όσο έλειπε ο Τζα Μοράντ. Δεν είχε στόχευση στο παιχνίδι της, έπαιζε χωρίς μυαλό και η μία ήττα διαδεχόταν την άλλη. Πλέον όμως ο ηγέτης γύρισε και δείχνει για την ώρα να έχει τα μυαλά στο κεφάλι του.

Το Gazzetta γράφει για Μέμφις και το χαρισματικό παιδί του που αν κρατηθεί μακριά από περιπέτειες, θα τρελάνει κόσμο για άλλη μια σεζόν, δείχνοντας πως ταβάνι του είναι μόνο ο ουρανός.

Οι Γκρίζλις τα έβρισκαν σκούρα χωρίς τον Μοράντ και φανέρωναν εικόνα... αποσύνθεσης σε πολλά παιχνίδια τους. Η σεζόν έδειχνε να παίρνει πολύ κακή τροπή, αφού οι αρκούδες ξεκίνησαν με ρεκόρ 6-19. Μόλις 6 ήττες σε 25 ματς και τα καμπανάκια άρχισαν να χτυπάνε. Ο Μπέιν είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ηγέτης σε κάποια ομάδα. Δεν μπορεί να είναι το πρώτο βιολί. Σε αρκετά ματς το παράκανε με τις προσπάθειες που έπαιρνε, θέλοντας να βοηθήσει την ομάδα του και να αποδείξει πράγματα.

'Ομως αυτός ο ρόλος δεν του ταιριάζει. Σαν δεύτερο βιολί (μαζί με τον Τζάκσον) πίσω από τον Μοράντ είναι εξαιρετικός και παίζει με λιγότερο άγχος. Οι Γκρίζλις δεν θύμισαν σε τίποτα την ομάδα των προηγούμενων ετών, αφού τους έλειπε το σημαντικότερο γρανάζι. Αλλά μόλις ο Τζα επέστρεψε από την τιμωρία, όλα άλλαξαν.

Οι Γκρίζλις τον περίμεναν καρτερικά να επιστρέψε. Ο Τζα Μοράντ πάτησε για πρώτη φορά παρκέ τη φετινή σεζόν στην αναμέτρηση των αρκούδων με τους Πέλικανς

Ο Τζα κουβαλούσε ποινή αποκλεισμού 25 αγώνων που του επέβαλε πέρσι το ΝΒΑ, όταν εμφανίστηκε να κρατάει όπλo σε live στο Instagram. Όμως συμπλήρωσε τα απαιτούμενα ματς και ήθελε να δείξει πως δεν... ξόφλησε κόντρα στους Πέλικανς.

Και το κατάφερε με τον πιο ηχηρό τρόπο. Ο «εκρηκτικός» Τζα είδε την ομάδα του να επιστρέφει από το -24 και σε ένα κλειστό παιχνίδι θα έπαιρνε την μπάλα στα χέρια. Πρώτα το καλάθι για το 111-113 με 1'22'' για το φινάλε και λίγο αργότερα το σόλο του για το floater με περιστροφή που έφερε τη νίκη με 113-115. Το κοντέρ έγραψε 34 πόντους με 12/19 δίποντα, 8 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Αυτό ήταν! Ο ηγέτης ήταν ξανά εδώ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.

4-0 with Ja.



And the second longest active win streak in the NBA pic.twitter.com/VNbMWYk0uv