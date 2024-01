Οι Κλίπερς είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο ΝΒΑ και με τον Λέοναρντ να παίζει συνεχώς σε υψηλά standards στέλνουν μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Είναι μια ομάδα που σε αρκετές σεζόν ξεκινούσαν με όνειρα και φιλοδοξίες, ωστόσο πάντα το έργο στο τέλος δεν κατέληγε καλά. Πάντα στη μέση του δρόμου το πράγματα στράβωνε, με τους Λέοναρντ και Τζορτζ να απουσιάσουν από αρκετά ματς και να μην μπορούν να βρουν ρυθμό. Φέτος όμως οι Κλίπερς δείχνουν να βιώνουν μια εξαιρετική σεζόν, με τους δύο σταρ τους να παίζουν συνεχώς και να κάνουν όμορφα πράγματα στο παρκέ μαζί με τον Χάρντεν.

Το Gazzetta στέκεται στην πιο φορμαρισμένη ομάδα του ΝΒΑ που φέτος δείχνει έτοιμη να παλέψει για το πρωτάθλημα, κάτι που για πολλούς φάνταζε άπιαστο όνειρο στο ξεκίνημα. Αρκεί φυσικά να μείνει υγιής ο Λέοναρντ με τον Τζορτζ.

