Ο Ντομάντας Σαμπόνις πέτυχε ένα ιδιαίτερο triple double κόντρα στους Χόρνετς.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έκαναν την έκπληξη μέσα στο Σακραμέντο, επικρατώντας των Κινγκς με 104-111 έπειτα από 11 σερί ήττες στη regular season. Στο ματς δεν αγωνίστηκε ο Σάσα Βεζένκοβ.

Πάντως στους βασιλιάδες στοίχισαν και τα πολλά λάθη του Ντομάντας Σαμπόνις, ο οποίος έγραψε μια πολύ ιδιαίτερη στατιστική. Ο Λιθουανός ψηλός πέτυχε το πρώτο triple double της σεζόν στο ΝΒΑ με λάθη. Είχε 23 πόντους, 18 ριμπάουντ και 11 λάθη, νούμερα που θύμισαν λίγο Ράσελ Γουέστμπρουκ, με όλο τον σεβασμό στον παίκτη των Κλίπερς.

Πάντως οι Κινγκς βρίσκονται στο 19-14 στη Δύση και για άλλη μια σεζόν έχουν όνειρα, πατώντας πάνω στην περσινή χρονιά που αποκλείστηκαν από τους Γουόριορς δύσκολα στα play-offs.

Sabonis in the loss:



23 PTS

18 REB

11 TOV



The first cripple-double of the season. https://t.co/mNmF3q01qe